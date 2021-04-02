Около 158 тысяч нижегородцев уже привились от коронавируса

Около 158 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области по данным на пятницу, 2 апреля 2021 года.

При этом 114,5 тысячи из них уже успели получить оба компонента вакцины, сообщает Newsroom24 со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, на данный момент вакцинация от коронавируса проводится в 108 пунктах, которые расположены в 74 медицинских учреждениях, а также четырех торговых центрах на территории региона.

Напомним также, за последние сутки коронавирусом в Нижегородской области заразились еще 277 человек. Таким образом, общее количество зараженных в регионе достигло 108 019 человек. При этом выздоровели за сутки 318 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 102 200 человек. В связи со снижением заболеваемости с 1 апреля 2021 года в регионе отмене режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.