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Общество3 апреля 2021 15:17

Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил опыт региона
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности населения. Опыт региона был высоко отмечен министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В 2020 году избыточную смертность в значительной степени определили летальные исходы от подтвержденной коронавирусной инфекции. Также на этот показатель ощутимо влияла смертность от болезней системы кровообращения, - отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Снизить уровень смертности, в большей степени, помогла массовая вакцинация. На сегодняшний день прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 158 тысяч человек. Прием проводят в 115 пунктах вакцинации, которые расположены на базе медицинских учреждений.

- К началу-середине лета 2021 года планируется привить до 1 миллиона нижегородцев, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

На спад за прошедшие годы также пошла и смертность среди младенцев и матерей. Для того чтобы продолжить уменьшение этих показателей в регионе построят реанимационно-консультативный центр. В нём роженицы смогут получить экспертную помощь, а если же они обратятся в центры репродуктивного здоровья, то смогут выявить патологии на ранней стадии.

Улучшиться и диспансерное наблюдение нижегородцев: полклиники введут приемы по выходным, а в селах появятся телемедицинские технологии и онлайн-анкетирование.

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