Пункт проката оборудования устанавливают в парке «Швейцария»

Комплексное благоустройство парка «Швейцария» к 800-летию Нижнего Новгорода продолжается. Недавно рабочие приступили к возведению пункта проката оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новая постройка появится в районе остановки «улица Сурикова» на территории будущего спортивного парка. Согласно концепции, там появятся площадки для занятий легкой и тяжёлой атлетикой, скейт-парк, спортивный центр и беговое кольцо.
Сейчас рабочие занимаются установкой деревянного каркаса на бетонном основании, которое подготовили прошлой ещё осенью. Позже будет установлена крыша, витражи, двери и внутренние перегородки.
Павильон площадью 132 квадратных метра будет вмещать в себя просторную зону с местами для ожидания. Летом здесь нижегородцы смогут взять в прокат велосипеды, ролики и самокаты, а зимой – лыжи, санки и тюбинги.
Оригинальное архитектурное здание аккуратно впишется в окружающую зелёную зону: фасады павильона будут выполнены из необычных треугольных конструкций.
Напомним, что сейчас на территории парка «Швейцария» ведутся работы по реставрации входных групп и ограды парка, проводится монтаж инженерных сетей.
Вовсю идут работы по устройству объектов парковой инфраструктуры, рабочие возводят павильон администрации парка и обзорной скамейки №1 на бровке откоса.
- Каркасы большинства парковых павильонов готовы на 100%, - сообщают специалисты.
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