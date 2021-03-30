В парке «Швейцария» устанавливают каркас здания администрации

Готовность объекта - 30%. Фото: Telegram-канал парка «Швейцарии»

Здание администрации парка площадью 276 квадратных метров продолжают устанавливать на территории «Швейцарии». Работы ведутся недалеко от детского центра и хозяйственного блока №1. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

Деревянный каркас павильона возводят на бетонном основании, которое подготовили ещё прошлой осенью. Кстати, прежде чем покрасить конструкцию, рабочие обработают её огнебиозащитным составом. Это позволит не только защитить дерево от гниения и плесени, но и в случае ЧП состав должен замедлить процесс горения.

- В настоящее время конструкция готова на 30%, - отметили специалисты.

Здание администрации можно считать центром управления парком, ведь именно в этом павильоне разместятся директор, инженеры, озеленители и другие специалисты.

Напомним, что на территории парка «Швейцария» сейчас возводят ещё три павильона: социальный центр, детское кафе и хозблок №3.

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