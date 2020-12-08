«Спортивный центр, скейт-парк и беговое кольцо» : Нижегородцам показали, каким станет парк «Швейцария» после благоустройства

Открытие парка состоится в 2021 году. Фото: Telegram-канал «Парк Швейцария»

Комплексное благоустройство парка «Швейцария» к 800-летию Нижнего Новгорода продолжается. В то время, пока рабочие активно реконструирую парк, архитекторы активно продумывает вопрос эксплуатации и содержания территории по окончании работ.

В настоящее время нижегородцам в Telegram-канале «Парка Швейцария» представили концепции, которые предусматривают создание бегового кольца, скейт-парка и спортивного центра. Совместно все эти объекты создадут качественную спортивную инфраструктуру парка.

Развитие спортивного направления в «Швейцарии» одно из приоритетных. Фото: Telegram-канал «Парк Швейцария»

Так, в районе остановки «улица Сурикова» на месте бывшего картодрома будет создано новое спортивное пространство. Там появится площадка для занятий легкой, чуть дальше расположится и место для занятий тяжелой атлетикой со всем необходимым оборудованием.

Появится в «Швейцарии» и скейт-парк.

Программа работы спортивного центра сейчас формируется. Фото: Telegram-канал «Парк Швейцария»

Недалеко также будет установлен павильон пункта проката велосипедов, роликов, самокатов. Зимой он станет предоставлять нижегородцам санки и тюбинги. Согласно концепции, оригинальное архитектурное здание аккуратно впишется в зелёную зону. Фасады павильона проката будут выполнены из необычных треугольных конструкций.

Множество запросов на создание бегового кольца в парке поступали еще на этапе разработки проекта. Фото: Telegram-канал «Парк Швейцария»

На входе в «Центральный парк» построят павильон спортивного центра, его фасад будет прозрачным со всех сторон. Здание будет предусматривать дополнительные входы, но главный вход расположится со стороны проспекта Гагарина. В спортивном зале павильона занятия будут проводиться круглый год, так как помещение будет отапливаемым.

Изюминкой парка станет беговое кольцо из травмобезопасного покрытия. Дорожка для бега протянется по аллеям между остановками «улица Сурикова» и «Кинотеатр Электрон».

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