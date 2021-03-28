Две 40-метровые обзорные скамьи установят в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. ФОТО: https://t.me/swisspark_nn/432

Накануне в нижегородском парке "Швейцария" начали устанавливать обзорные скамьи. Две из них будут по 40 метров в длину каждая. Подробностями сотрудники парка поделились на его официальном канале.

В настоящий момент устанавливается Обзорная скамейка №1.

— Она расположена на видовой площадке рядом с бровкой откоса между остановками "Улица Сурикова" и "Кинотеатр "Электрон". Круглый год, сидя на ней, можно будет наслаждаться известными на всю страну нижегородскими закатами, — сказано на канале "Парк "Швейцария".

Металлическое основание скамьи уже смонтировано. Теперь его ждёт огрунтовка, покраска и покрытие деревом сверху. На сегодня её готовность оценена в 20%.

Кроме того, на территории любимого многими парка появится ещё две обзорные скамьи по 40 метров в длину. Вторая запланирована также на видовой площадке на откосе, рядом с площадкой парапланеристов.

В общей сложности в "Швейцарии" установят более 14 000 новых малых архитектурных форм.

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