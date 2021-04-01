Движение по улицам Гончарова и Арктическая временно остановят в Нижнем Новгороде

В связи со строительством наружных сетей водопровода, бытовой и дождевой канализаций на улицах Гончарова и Арктической в Ленинском районе Нижнего Новгорода временно остановят движение. Информацией на этот счёт поделилась мэрия города со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства города.
Движение прекратится напротив дома №3 на улице Гончарова с 08:00 3 апреля до 22:00 3 мая. А с 08:00 7 мая до 22:00 20 июня – по улице Арктической напротив дома №7.
Специалисты департамента призывают водителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, ранее мы рассказывали, что строительство транспортной развязки в Ольгине завершено на 60%. Строительство самого путепровода — уже на 90%.
Кроме того, к 2030 году в Нижнем Новгороде построят шестиполосный дублёр проспекта Ленина и дублёр Сормовского шоссе. Положительное заключение госэкспертизы они получили ещё в 2013 и 2012 годах соответственно.
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