Дублер Сормовского шоссе в Нижнем Новгороде планируют построить к 2030 году

Полноценный дублер Сормовского шоссе в Нижнем Новгороде может появиться через девять лет – к 2030 году. Положительное заключение госэкспертизы по проекту было получено еще в 2012 году, однако источники финансирования не определены до сих пор. Между тем, еще десять лет назад стоимость строительства оценивалась в 4,558 миллиарда рублей.

Чтобы завершить строительство дороги-дублера, нужно возвести основную эстакаду, а также эстакады на съездах транспортной развязки и подпорных стенках, сообщает GiperNN со ссылкой на данные МКУ «ГУММиД».

На строительство магистрали протяженностью 1,8 километра потребуется 39 месяцев. Согласно данным министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области, дублер Сормовского шоссе должен представлять собой магистральную улицу общегородского значения с четырьмя полосами движения и двумя разноуровневыми развязками.

Кстати, в свое время строительство дублера Сормовского шоссе было разделено на три части, и две из них уже выполнены – это дороги от кольцевой развязки на улице Куйбышева до улицы Коммунальной и от улицы Васенко до улицы Коминтерна.