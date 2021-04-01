Шестиполосный дублёр проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2030 году

В Нижнем Новгороде планируется строительство шестиполосного дублёра проспекта Ленина протяжённостью в 6,4 километра. Проходить дорога-дублёр будет по улице Баумана и Героя Попова на участке от Молитовского моста до Мызинского. Этот проект включён в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нижнего Новгорода до 2030 года. Данными о будущем строительстве с "Комсомольской правдой" поделилось министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В ведомстве сообщили, что проектная документация дублёра уже готова и одобрена госэкспертизой ещё в 2013 году. Предполагается, что строительство займёт 46 месяцев, то есть больше 3,5 года. Дорога-дублёр будет представлять собой шестиполосную магистраль с разделительной полосой шириной в два метра по основному ходу. Кроме того, в состав объекта войдут две транспортные развязки в районе Молитовского и Мызинского мостов, надземный пешеходный переход в районе пересечения улиц Героя Попова и Новикова Прибоя, а также два подземных пешеходных перехода в районе пивзавода.

Проект предусматривает строительство в четыре очереди. Первая очередь – строительство транспортной развязки на пересечении улиц Новикова Прибоя с Героя Попова; вторая – участок от Молитовского моста до улицы Памирской в 2,98 километра; третья – от улицы Памирской до улицы Новикова Прибоя в 1,93 километра; четвёртая – выход на перспективную магистраль вдоль берега Оки в сторону площади Ленина (между территорией пивзавода и берегом Оки) в 1,31 километра.

К сведению, заказчиком строительства выступает МКУ "ГУММиД" администрации Нижнего Новгорода.

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