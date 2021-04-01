Развязка в Ольгине готова более чем на 60%

Готовность транспортной развязки в Ольгине на сегодняшний день составляет 62% – об этом сообщил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. Строительство, к слову, выполняется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

– Сейчас на объекте активно ведутся работы. В настоящий момент полностью завершился перенос всех коммуникаций, включая газопровод. Строительство путепровода выполнено уже на 90% – осталось уложить верхний слой покрытия, установить ограждения. Это будет сделано, как только позволит погода, – заверил Глеб Никитин.

Также известно, что возведение земляной насыпи продолжается, как и устройство ливневой дождеприёмной канализации. Вместе с тем устанавливаются шумозащитные экраны.

– Развязка в Ольгине стала одним из объектов, создание которых приурочено к юбилею Нижнего Новгорода. Основная задача – это ликвидировать "бутылочное горлышко" на въезде в город и, как следствие, убрать заторы. Есть планы и по дальнейшему транспортному развитию этого направления, что позволит стимулировать жилищное строительство на данных территориях, – добавил глава региона.

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