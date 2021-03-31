Ливнёвки очищают в Советском районе Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода прочищают ливневую канализацию – об этом рассказал начальник отдела коммунального хозяйства районной администрации Алексей Фурцев.

– Лопатой снимаем песок, листья, затем откачиваем воду, если необходимо, – пояснил бригадир Амазас Петросян.

А также Алексей Фурцев выделил две проблемных точки района:

– Это Кладбищенский проезд – там образуется лужа, нужно её откачивать. Кроме того, иногда подтапливает улицу Ванеева в районе детской областной больницы – там мы принимаем срочные меры.

Представитель районной администрации добавил, что по всему Советскому району продолжается очистка улиц от песка и грязи.

Напомним, что 5 апреля Нижний Новгород организует общегородской субботник. Все районы областного центра готовятся к проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий.

Ранее мы рассказывали, как талые воды откачивают в других районах города: Автозаводском, Ленинском и Московском.

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