С придомовых территорий Автозаводского района откачивают талые воды

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода идёт уборка не только центральных улиц, но и придомовых территорий. По данным районной администрации, сегодня к уборке дворов привлекли 990 дворников и 13 единиц водооткачивающей техники.

На центральных дорогах работают 155 дорожных рабочих и 29 единиц техники. В том числе они расчищают внутриквартальные проезды, остановки, прибордюрные полосы, убирают мусор с газонов и главное – откачивают талую воду.

По данным администрации Автозавода, сегодня работа проходила на следующих территориях: 6 микрорайон, 17а; Монастырка, Переходникова, 3; Красных партизан (вдоль школы № 144); Лоскутова, Комсомольская, 37; Тарханова, переулок Моторный, 1; Советской Армии, 15а; Тарханова, 23 и других.

Автозаводцы могут сообщить адреса, где необходимо откачать талые воды, по телефонам:

293-35-13 – управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района;

269-16-26 – муниципальное предприятие "РЭД";

295-73-56 – круглосуточная аварийная служба ООО "Наш Дом" (по придомовым территориям).

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