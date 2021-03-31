Заявки на откачку талых вод ежедневно отрабатывают в Ленинском районе

В Ленинском районе Нижнего Новгорода ежедневно отрабатывают заявки жителей по откачке талой воды. Об этом заявили в Ленинской районной администрации.

— Вчера работы по откачке талых вод выполнили на улице Арктическая, улице Героя Попова и бульваре Заречный, 3. Сегодня аналогичные работы провели на проспекте Ленина, 45/5, улице Дружбы, переулке Тургайский, 3, улице Памирская, 13 и площади Комсомольская, 2/3, 6а, — отчитался начальник отдела по содержанию дорог Ленинской администрации Виктор Данилов. — За двое суток откачали 835 кубометров воды. Всего в откачивании талых вод, вывозе снега и других работах задействовали 65 дорожных рабочих и 25 единиц спецтехники.

Глава района Александр Кулагин добавил, что силы подрядчиков распределили таким образом, чтобы работа двигалась в плановом режиме, а обращения граждан отрабатывались.

— За уборкой района ведётся ежедневный мониторинг сотрудниками районной администрации, — сказал руководитель Ленинского района.

Жители Ленинского района могут сообщить адреса, где требуется откачать талые воды, по номерам:

- 262-26-22, 250-15-88 (если дома обслуживает ОАО "ДУК");

- 244-18-69 (ООО "ГУД");

- 244-18-51 (ООО "ГУК");

- 228-58-05 (ООО "Структура");

- 415-12-50 (ООО "Мастак-1").

Телефон службы оперативных дежурных администрации Ленинского района — 258-07-50. Дежурный номер подрядной организации МП "РЭД" — 8930-694-47-23.

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