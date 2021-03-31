В Московском районе Нижнего Новгорода откачивают талые воды с проблемных участков

В Московском районе Нижнего Новгорода не прекращается откачка талой воды с проблемных участков. За последние сутки откачали почти 700 кубометров – об этом сообщили в администрации района.
– Мы откачиваем талые воды с перекрёстка проспектов Героев и Гастелло, в кольце автобусов по улице Рябцева, и в кольце троллейбусов на улице Чаадаева, а также с улицы Народная у домов №34 и №50, на улицах Волнистая и Шаляпина у дома №16, на улицах 50 лет Победы и Казакова, – доложил глава Московского района Владимир Кропотин.
Кроме того, он добавил, что из-под растаявшего снега показался мусор:
– Сегодня дорожные рабочие осуществляют сбор мусора с газонов по улице Березовская, на Сормовском шоссе и на улице Рябцева.
Жители Московского района могут сообщить адреса, где требуется откачать талую воду, по телефонам:
270-35-01 – дежурный администрации района;
270-42-20 – управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации района;
268-10-00 – ДУК.
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