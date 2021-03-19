300 млн рублей выделит АО "ОМК" на благоустройство Нижегородской ярмарки к юбилею города

Сегодня, 19 марта, в рамках рабочей встречи министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и нижегородский губернатор Глеб Никитин посетили производственные площадки Кулебак и Выксы. В ходе этой встречи было озвучено решение АО "ОМК" выделить 300 миллионов рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки для подготовки к юбилею города. Средства будут выделены безвозмездно, как сообщило региональное правительство.

— Выксунский металлургический завод в очередной раз показал себя как лидер, патриот по отношению к своей истории и истории родного края. Когда-то Баташевы пользовались возможностями Нижегородской ярмарки для развития своего дела, а сегодня новое поколение промышленников преобразовывает там пространство. В ходе предварительной подготовки была проведена большая работа по наполнению территории смыслами, связанными с историей металлургии и промышленности в целом. Эти моменты напрямую будут отражены в благоустройстве. Мы очень благодарны за такое сотрудничество. Внебюджетные источники позволяют вывести на новый уровень подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода, — выразил признательность Глеб Никитин.

Также мы сообщали, что в Выксе будет построен экологичный электрометаллургический комплекс к 2025 году. А Нижегородская область получит новые музыкальные инструменты российского производства.

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