Министр промышленности РФ Денис Мантуров посетит Нижегородскую область 19 марта

Сегодня, 19 марта, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетит Нижегородскую область с рабочим визитом, в рамках которого он побывает на производственной площадке ПАО "Русполимет" в городе Кулебаки и "Выксунском металлургическом заводе" в Выксе. Его сопроводят полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Напомним, ранее мы рассказывали, что администрация Нижнего Новгорода заключила соглашение с ПАО "Камаз" Татарстана. Свои подписи в присутствии Глеба Никитина поставили Юрий Шалабаев и руководитель предприятия Сергей Когогин. Это промышленное соглашение с республикой предусматривает обновление парка коммунальной техники Нижнего Новгорода.
– "КАМАЗ" производит самую широкую линейку дорожно-коммунальной техники. Мы постоянно её модернизируем и применяем самые современные агрегаты – всё это позволяет нашим потребителям качественно и эффективно решать задачи по обслуживанию подведомственных территорий и объектов, – сказал тогда Сергей Когогин.
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