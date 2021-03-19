Новые музыкальные инструменты поступят в Нижегородскую область. ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня, 19 марта, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вручил губернатору Нижегородского региона Глебу Никитину сертификат на поставку в область музыкальных инструментов российского производства. Это произошло в Выксе в рамках рабочего визита российского министра в Нижегородскую область, в данном случае — в Выксунский металлургический завод.

А именно в регион поступят 22 ксилофона, 49 пианино, наборы медных и деревянных духовых инструментов и барабанов. Нижегородской области они передаются в рамках реализации программы Минпромторга РФ по развитию производства музыкальных инструментов.

— Бывая в районах области, всегда посещаю учреждения культуры, и проблема обновления инструментов — одна из самых актуальных. Много обращений по поводу изношенности фондов, особенно в небольших населённых пунктах. Работа ведётся за счёт собственных средств и национального проекта "Культура", но потребность очень большая, — обозначил Глеб Никитин. — Минпромторг реализует очень полезную программу, позволяющую как поддержать производителей, так и способствовать развитию культуры в регионах. Надеемся, что она будет продолжена.

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