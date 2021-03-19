Экологичный электрометаллургический комплекс построят в Выксе к 2025 году. ФОТО: Кирилл Мартынов

В городе Выксе Нижегородской области построят Электрометаллургический комплекс "Эколант". Сегодня этот проект представили министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во время его рабочего визита на Выксунский металлургический завод.

Новое предприятие будет обеспечивать Выксунский металлургический завод и другие предприятия высококачественными слябами и круглой колесной и трубной заготовкой. Выборы углекислого газа в атмосферу сократятся втрое по сравнению с традиционными методами производства стали благодаря использованию инновационных экологичных технологий.

— Внедрение новых технологий является важным шагом в сокращении негативного влияния металлургического производства на окружающую среду. Мы за этим процессом следим, и могу сказать, что это будет одно из самых экологически чистых производств в сфере чёрной металлургии если не в мире, то в Европе. Общий объём инвестиций составит порядка 150 миллиардов рублей. По этой технологии Минпромторгом России в конце прошлого года принято решение о проведении открытого конкурсного отбора на заключение СПИК. К 2025 году проект должен был запущен, и это добавит порядка 5% ВВП области, — подчеркнул Денис Мантуров.

Откроется более 700 новых рабочих мест в самом комплексе и около 2000 задействуют во время строительства. Мощность нового производства составит 1,8 миллиона тонн жидкой стали в год.

— Это будет самый современный в мире завод с возможностью перехода на нулевой углеродный след в случае водородного обеспечения производства. Если это будет газовое обеспечение, то технологии предполагают на 70 процентов меньше выбросов по сравнению с традиционным производством. Наконец, в Нижегородской области появится металлургический завод полного цикла, которого у нас никогда не было. Для нас это, действительно, прорыв и по-настоящему огромный успех, — резюмировал Глеб Никитин.

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