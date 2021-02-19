Экс-главу нижегородского ГУФСИН Николая Теущакова отправили под домашний арест. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области

Экс-руководителя ГУФСИН по Нижегородской области Николая Теущакова отправили под домашний арест. Соответствующее решение принял областной суд сегодня, 19 февраля. Об этом сообщило издание "В городе N" со ссылкой на ОПС судов общей юрисдикции региона.

Напомним подробности дела: Бывший руководитель ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков был задержан 9 декабря в Нижнем Новгороде за превышение должностных полномочий. Видео задержания экс-начальника нижегородского ГУФСИН опубликовала пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал экс-начальника ГУФСИН по Нижегородской области Николая Теущакова.

– По версии следствия, Николай Теущаков, зная о предстоящей выплате премий своим подчинённым, потребовал от них процент, – рассказали следователи. – Размер требуемых им выплат зависел от размера премии каждого сотрудника. Позднее все полученные деньги он направил на личные нужды.

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