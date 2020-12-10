Видео задержания экс-начальника нижегородского ГУФСИН опубликовали следователи

Бывший руководитель ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков был задержан 9 декабря в Нижнем Новгороде за превышение должностных полномочий. Видео задержания экс-начальника нижегородского ГУФСИН опубликовала пресс-служба регионального СУ СКР.

- По версии следствия, Николай Теущаков, зная о предстоящей выплате премий своим подчиненным, потребовал от них процент, - рассказали следователи. – Размер требуемых им выплат зависел от размера премии каждого сотрудника. Позднее все полученные деньги он направил на личные нужды.

Напомним, ранее за аналогичные преступления были задержаны трое его заместителей и еще целый ряд высокопоставленных чиновников. Обвинения им были предъявлены еще летом 2020 года.

- В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - Сейчас проверяется их причастность к неоднократному получению "откатов" от премий подчиненных сотрудников.