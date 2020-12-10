Экс-начальник нижегородского ГУФСИН Теущаков арестован

Суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал экс-начальника ГУФСИН по Нижегородской области Николая Теущакова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, Николай Теущаков, зная о предстоящей выплате премий своим подчиненным, потребовал от них процент, - рассказали следователи. – Размер требуемых им выплат зависел от размера премии каждого сотрудника. Позднее все полученные деньги он направил на личные нужды.

К слову, ранее за аналогичные преступления были задержаны трое его замов и еще целый ряд высокопоставленных сотрудников ведомства. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

-В настоящее время проверяется их причастность к неоднократному получению "откатов" от премий подчиненных сотрудников, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.