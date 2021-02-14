Снежные фигуры в виде сердец смастерили сормовичи

В романтическом оформлении дворов приняло участие 80 человек. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Несколько снежных фигур в виде сердец смастерили в Сормовском районе Нижнего Новгорода в честь праздника всех влюбленных. Романтики своим дворам решили добавить активные жители домов по улице Культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

А жильцы дома № 14 по улице Рубинчика и вовсе организовали соседскую встречу. Взрослые обменялись валентинками и поздравлениями, а юные сормовичи в это время покатались на санках и ватрушках.

К слову, в романтическом оформлении дворов приняло участие 80 человек.

Сегодня город преисполнен любовью: в нижегородских библиотеках проводят акцию «Дарите книги с любовью», на Большой Покровской раздают яркие воздушные шары «валентинки», а с утра у нижегородцев была возможность устроить романтичную прогулку на лыжах.

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