В Нижегородских библиотеках отмечают День влюблённых в книги

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» проходит в Нижнем Новгороде в пятый раз. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Вместо Дня святого Валентина в библиотеках Нижнего Новгорода отмечают День книгодарения. Сегодня, 14 февраля, уже пятый раз в городе проходит акция «Дарите книги с любовью». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

С каждым годом количество участников растёт и влюбленных в книги становится всё больше. Накануне глава города Юрий Шалабаев поддержал эту инициативу и нашёл время, чтобы встретиться с книголюбами в Нижегородской государственной областной библиотеке им. Т.А. Мавриной.

Мэр также подарил 14-летнему Андрею Скоропостижному сборник любимых книг. Мальчик, как оказалось, очень любит произведения Disney, истории которого учат добру, дружбе, состраданию.

- Очень приятно осознавать, что в мире, где даже самые маленькие имеют свои гаджеты, дети продолжают просить в подарок книги, - делится впечатлениями Юрий Шалабаев. - Видеть радость в глазах ребёнка от желанного подарка – это очень ценно.

Мама мальчика отметила, что сборник займёт почётное место в семейной книжной библиотеке.

- Книги просто прекрасные! Мы с удовольствием будем читать их, рассматривать яркие иллюстрации. Андрей очень хотел этот сборник, - рассказала она.

Отметим, что все книги, которые нижегородцы приносят в дар, отдают либо детям, либо пополняют ими фонд других нуждающихся библиотек.

- Книга по-прежнему остаётся актуальным подарком, и её ценность не уменьшают ни годы, ни новые технологии, - добавляет директор библиотеки им. Т.А. Мавриной Наталья Бочкарёва.

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