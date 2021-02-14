Спортивное утро для нижегородских влюбленных устроили на лыжной базе «Сормович»

Сопровождал любителей спорта любимец семьи - пудель Марсель.

Сегодня, 14 февраля, во всём мире отмечают День святого Валентина. Влюбленные парочки дарят друг другу валентинки, подарки и устраивают романтические вечера. А те, кто хочет избежать стереотипных способов провести этот день вместе, прибегают к более необычным решениям.

Например, чтобы сделать этот день самым незабываемым в жизни, можно было парочками прийти на базу «Сормович», где с 8 до 9 часов в честь праздника всех влюбленных, вторые лыжи в пункте проката можно было получить бесплатно.

Нижегородцы Игорь и Светлана решили воспользоваться шансом и вдвоём покататься на лыжах в морозное и солнечное утро. Вместе с собой семейная пара взяла на снежную прогулку своего любимца – пуделя Марселя.

Другие сормовичи Алексей и Наталья оказались заядлыми лыжниками. Влюблённые проводят на лыжной трассе почти каждые зимние выходные, когда позволяет погода. Их самые любимые дистанции – это 2 и 3 километра.

Такой романтической акцией сегодняшним утром воспользовались восемь спортивных парочек. В целом, за первый час работы прокатиться по снежной трассе пришло 39 человек.

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