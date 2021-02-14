Шарики в виде сердечек дарят нижегородцам в День всех влюбленных

Акция в честь Дня всех влюблённых. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

14 февраля, в День всех влюбленных приятным сюрпризом порадовали жителей Нижнего Новгорода. Повезло, несомненно, тем, кто выбрался погулять на Большой Покровской. Ведь именно возле кинотеатра «Орлёнок» сегодня проходит акция, в рамках которой горожанам раздают воздушные шары в виде сердец.

Согласно информации от пресс-службы регионального правительства, яркие воздушные шары «валентинки» вручают всем желающим. Всего планируется раздать более 400 сердец.

Ранее мы сообщали, что в честь праздника на лыжной базе «Сормович» романтики, пришедшие парами, получали вторую пару лыж бесплатно.

Также известно, что сегодня нижегородские библиотеки отмечают день влюблённых в книги.

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