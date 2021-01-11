Запланированное отключение холодной воды в Сормовском районе Нижнего Новгорода отменяется. Напомним, сегодня мы сообщали, что 12 января от холодного водоснабжения должны были отключить 320 жилых домов и нежилых зданий. Причина — проведение плановых работ для повышения надёжности систем ЖКХ.Но только что нижегородский водоканал разметил новую информацию: приостановку подачи холодной воды решено отменить. На это повлияло предупреждение МЧС об аномальных морозах, которые надвигаются на Нижегородскую область и начнутся уже завтра. Временами температура воздуха в регионе будет опускаться до -33 градусов. Такие условия продлятся как минимум до конца текущей недели. Теперь АО \\"Нижегородский водоканал\\" корректирует сроки проведения плановых работ на улице Циолковского, опираясь на погодные условия.Новые сроки проведения работ и отключения холодной воды будут озвучены позже, когда условия погоды в регионе смягчатся.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!