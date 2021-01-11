12 января в Сормовском районе Нижнего Новгорода отключат холодную воду в ряде жилых домов и нежилых зданий. В некоторых других понизится давление воды. Продлится это с 09:00 до 21:00. Подача холодной воды будет приостановлена по причине проведения плановых работ, задача которых – повысить уровень надёжности системы водоснабжения Сормовского района. Об этом сообщила пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».Водоканал рекомендует жителям Сормова сегодня сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения.Также 12 января будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой. Курсировать они будут по адресам отключения согласно заявкам жителей. Оставить заявку можно по номеру: 246-99-99.Холодная вода будет отключена по следующим адресам (многоэтажные дома и нежилые здания):- ул. 8 Марта, 22, 23, 25, 27, 30А, 36;- ул. Беломорская, 2, 4, 8, 23, 42;- ул. Достоевского, 9, 11, 13;- ул. Командина, 1;- ул. Коперника, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23;- ул. Кузьмина, 1а;- ул. Культуры, 111, 113;- ул. Львовская, 1А;- ул. Майская, 54;- ул. Островского, 1, 2;- ул. Торфяная, 41;- ул. Травяная, 6, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25;- ул. Ударная, 8, 12, 14;- ул. Федосеенко, 1, 4, 6к1, 6к3, 6к4, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46а, 47а, 49, 49г, 49д, 55, 55а, 57, 57а, 59 литер А;- ул. Циолковского, 7, 7 к.1, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42.Частный сектор:- ул. 8 Марта, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20;- ул. Аральская, 1, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 45, 46, 48, 53;- ул. Байдукова, 11А;- ул. Балочная, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10А, 11А, 13, 14, 15, 16, 16А, 19, 44;- ул. Беломорская, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;- ул. Болотная, 2, 4, 7, 11, 12;- ул. Волнистая, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 21, 24, 31а, 40, 43, 44, 45, 48, 50;- ул. Григоровича, 20;- ул. Гудронная, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А;- ул. Джамбула, 15, 17, 40, 43;- ул. Достоевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18А;- ул. Зенитная, 39, 42;- ул. Кадровая, 2, 3, 5;- ул. Камская, 27;- ул. Командина, 3;- ул. Кузьмина, 4, 4А, 5, 6, 7;- ул. Лесорубная, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 9/27;- ул. Магнитная, 3, 4, 5, 6, 8, 10;- ул. Майская, 3, 9, 11, 12, 14А, 15, 15А, 16, 17, 38, 54А;- ул. Пропеллерная, 1, 6;- ул. Рабфаковская, 4, 6а, 8, 10, 10А, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 23, 28, 29;- ул. Самолетная, 5, 6, 7;- ул. Торфяная, 26, 27, 28, 34;- ул. Травяная, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;- ул. Ударная, 1, 3а, 5, 7, 9, 11;- ул. Уншлихта, 3, 6;- ул. Федосеенко, 21, 23;- ул. Ясельная, 1, 8, 24.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!