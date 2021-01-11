Мороз -30-33 градусов ожидается в Нижегородском регионе и Нижнем Новгороде 13-14 января. А именно ночью и утром. Этими данными поделились в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».Сотрудники службы предупреждают нижегородцев, что вероятность возникновения ЧС повышается из-за неблагоприятных погодных условий. Подразумеваются аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, а также на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой. Кроме того, количество техногенных пожаров может возрасти, так как возможна неисправность газового, печного и электрооборудования. А источник всех этих бед один – мороз.Более того, кратно повышаются риски переохлаждения и обморожения среди населения.В связи с чем ГУ МЧС России по Нижегородской области делится рекомендациями:- Утеплите двери и окна, чтобы сохранить тепло в доме;- Максимально ограничьте время на воздухе (особенно на высоте);- Заранее позаботьтесь о тёплой одежде и тёплой обуви;- При обморожении немедленно обратитесь за квалифицированной медпомощью;- Детям и престарелым не следует находиться на улице без сопровождения;- От дальних поездок на машине следует воздержаться.Особые предостережения МЧС озвучило во избежание пожаров:- Не используйте самодельные или неисправные электроприборы;- Не оставляйте без присмотра включенные электронагреватели или затопленные печи;- Не используйте для обогрева газовые плиты и другие не предназначенные для этого электроприборы.Газовые плиты и духовки не дают особого эффекта, в то время как выделяют большое количество угарного газа. Привести это может к трагичным последствиям.В заключение сотрудники МЧС напоминают, что любой дополнительно включенный электроприбор может привести к перегрузке электрической сети. Из строя может выйти вся система электроснабжения.Ранее мы сообщали, что в домах Нижнего Новгорода повысится температура отопления по причине аномальных морозов, которые придут в регион на этой неделе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!