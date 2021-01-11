Первая рабочая неделя в 2021 году началась в Нижегородской области с усиления холодов: уже сегодня, 11 января, столбики термометров опустились до -16 ºС. Но то ли еще будет! В ближайшие дни синоптики прогнозируют еще большее понижение температуры до -33 ºС.«В наши районы приходит воздух из Северной Сибири, в связи с чем в период с 12 по 16 января в Нижегородской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха на 7-19 ºС ниже климатической нормы», - рассказала «КП – Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.13-14 января ночью и утром ожидаются морозы местами до -30…-33 градусов, особенно на пониженных участках рельефа. Днем столбики термометров покажут не выше -20 градусов.«Однако уже в четверг к Нижегородскому региону приблизится атмосферный фронт со снегопадами, метелями и ослаблением морозов», - сообщила Ольга Мокеева.В связи с этим ненадолго потеплеет до -13…-14 градусов.«Но это потепление кратковременное, поскольку уже к выходным вновь с ростом атмосферного давления небо освободится от облаков, и столбики термометров поползут вниз, ночью -22..-27, днем в пределах -15. Осадки прекратятся, небо прояснится», - рассказала метеоролог.Как долго морозы будут испытывать на прочность нижегородцев, станет понятно на днях, поскольку наиболее точные прогнозы даются именно на ближайшие пять суток.Судя по долгосрочному прогнозу портала «Гисметео», к 20-21 января нижегородцев ожидает оттепель с температурой воздуха до +1, а далее снова резкое похолодание до -15…-19 градусов.