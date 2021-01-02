По данным на 2 января, общее число жертв от коронавируса в регионе достигло 1 678 человек. К сожалению, за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Напомним, накануне глава региона Глеб Никитин сообщил, что после новогодних праздников нижегородские школьники выйдут с дистанционного обучения.Также ранее мы рассказывали, где можно будет привиться от коронавируса в Нижегородской области, как проходит сама процедура, какие есть «побочки» и ограничения.Накануне «Комсмолке» стало известно, о неправильном результате теста на COVID-19, выданном нижегородке. Тест из районной поликлиники дал отрициательный результат, а из платной клиники - положительный. Ответ на свою жалобу женщина получила от правительстваНижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!