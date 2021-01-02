Нижегородка пожаловалась на ложный результат теста на COVID-19, выданный в поликлинике. С этим вопросом женщина обратилась к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в Instagram.Подписчица объяснила, что обнаружила у себя симптомы коронавирусной инфекции, у неё пропало обоняние, появилась температура, стало ломать тело. Накануне женщина узнала, что на работе есть зараженные и она была с ними в контакте. После этого, естественно, она решила сделать бесплатный тест на COVID-19 в поликлинике, но с учётом того, что его будут делать долго, женщина также обратилась в платную клинику.- В итоге из поликлиники пришел отрицательный результат, то есть можете идти гулять по ТЦ и т.д., а потом пришел из платной клиники положительный. Позвонила в поликлинику, мне сказали - ждите, врач придет к вам в течение трех дней, - подытожила nataliyakun.Правительство Нижегородской области незамедлительно отреагировало на жалобу. Власти сообщили, что результаты теста на SARS-CoV2 могут быть не точными по нескольким причинам. В частности, из-за неправильной техники взятия мазка, условий хранения и транспортировки биологического материала, а также от сроков взятия мазка.- На данный момент Вы нуждаетесь в организации оказания медицинской помощи? – поинтересовались власти.- Надеюсь, что нет, врач приходил уже, лечение назначил. Спасибо, - ответила нижегородка.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!