В Нижегородской области недавно стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в регион еще в сентябре, однако пока привиться могут лишь медики, учителя, соцработники и волонтеры. Массовая вакцинация для всех желающих начнется в конце января 2021 года. В связи с этим у нижегородцев возникает много вопросов: когда можно прививаться тем, кто уже переболел COVID-19; какие есть противопоказания для прививки от коронавируса, ограничения по возрасту и так далее.«КП – Нижний Новгород» поговорила со специалистами из областного минздрава, изучила инструкцию по применению новой вакцины и готова ответить на самые часто задаваемые вопросы нижегородцев о прививке «Спутник V».Вакцина Гам Ковид Вак – это торговое название «Спутника V» - была официально зарегистрирована в России 11 августа 2020 года.Где сделать прививку от коронавируса в Нижегородской области?Сейчас поставить бесплатную прививку от коронавируса в Нижегородской области можно в девяти медучреждениях, но скоро их число будет увеличено до 32. На сегодняшний день прививочные кабинеты открыты в следующих учреждениях:- городские клинические больницы №7, 12, 28, 34, 40 в Нижнем Новгороде- Борская и Павловская ЦРБ- поликлиники № 4 и № 7 в Нижнем НовгородеКак проходит процедура вакцинации от коронавируса?В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела, в случае если температура превышает 37 °С, вакцинацию не проводят.Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть плеча. Вакцинация проводится в два этапа: вначале вводят один компонент, затем через 21 день – второй. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.Какова эффективность вакцины?Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.Если человек уже переболел коронавирусом, через какое время после болезни ему можно делать прививку?Пациенту, который переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19, можно делать прививку через 6 месяцев после перенесенной болезни.Нужно ли сдавать анализы на антитела перед вакцинацией?Сдача анализов на антитела перед прививкой не является обязательным условием для вакцинации.Есть ли для вакцинации ограничения по возрасту для прививки «Спутник V»?Прививка предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых 18-60 лет.Какие противопоказания есть к прививке от коронавируса?Согласно инструкции к препарату, противопоказаниями являются:- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нетяжелых формах ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ-вакцинацию проводят после нормализации температуры;- беременность и период грудного вскармливания;- детский возраст до 18 лет.О противопоказаниях к вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом.Противопоказаниями для введения компонента II являются тяжелые поствакцинальные осложнения после первой прививки, такие как анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °С.Каковы побочные действия после прививки от коронавируса?Как отмечают разработчики, они бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности и могут развиваться в первые-вторые сутки после инъекции и проходят самостоятельно за три дня.После прививки от коронавирусной инфекции у человека могут возникнуть симптомы гриппа с повышением температуры, общее недомогание, головная боль. Из местных реакций – болезненность в месте укола, гиперемия, отечность.Редко могут наблюдаться тошнота, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов, аллергические реакции.