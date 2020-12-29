Школьники Нижегородской области выйдут с дистанционного обучения после новогодних праздников. За парты школ вернутся учащиеся всех классов без исключения, заявил глава региона Глеб Никитин в ходе посещения Вачской средней школы 29 декабря 2020 года.По его словам, решение было принято совместно с Роспотребнадзором.«И цифры, и объективные показатели контроля позволяют сделать вывод о том, что ситуация с коронавирусом у нас стабилизировалась. Дополнительная загрузка коечного фонда не происходит на протяжении определенного периода. В связи с этим было принято решение, что после новогодних праздников все школы региона будут работать в обычном формате», - сказал Глеб Никитин.Вместе с тем губернатор отметил, что власти будут держать ситуацию на контроле, поскольку опасаются, что новогодние каникулы с их традиционными туристическими поездками могут вновь привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, сезонный подъем числа заболевших может произойти в феврале-марте.«Сейчас удается поддерживать высокий уровень дисциплины. Спасибо всем, кто соблюдает масочный режим и другие правила! Если такая модель поведения сохранится, то, надеюсь, возвращаться к дистанционному формату образования больше не придется», - выразил надежду Никитин.