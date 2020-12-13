Ещё 15 нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 13 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 15 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе — 1 365 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, вчера в Нижегородском регионе были зарегистрированы рекордные 501 новый заражённый за сутки. Тогда число заболевших по области перешагнуло 60 тысяч человек.

Кроме того, в Нижегородской области создадут рабочую группу по оказанию поддержки event-индустрии. На онлайн-совещании обсудили проблемы этой отрасли, возникшие из-за карантинных ограничений.

Госстройнадзор региона контролирует соблюдение противоэпидемиологических мер на стройплощадках. С апреля этого года они провели уже около двух тысяч инспекций.

А также в Нижнем Новгороде пресекли деятельность ночного клуба на Нижне-Волжской набережной, который нарушал все требования губернатора, прописанные в Указе о режиме повышенной готовности.

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