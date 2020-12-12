В Нижегородской области создадут рабочую группу по оказанию поддержки event-индустрии

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович провел встречу с предпринимателями сферы креативной индустрии Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вопрос региональной поддержки сферы креативной индустрии, пострадавшей в период пандемии коронавируса, обсудили в Нижегородской области. Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович провёл онлайн-совещание с предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

В настоящее время проработать инструменты поддержки отрасли крайне необходимо, так как многие организации столкнулись с вынужденной отменой или переносом мероприятий на более поздние сроки.

Как отметил министр, в 2021 году запланировано свыше 150 культурных и деловых событий. Для того чтобы компании смогли провести мероприятие им нужно будет принять участие в открытых тендерах и аукционах.

- Что касается выделения площадок для рекламы, то мы будем прорабатывать этот вопрос с департаментом культуры города, а также рассмотрим вопрос о льготной аренде учреждений культуры, – поделился Олег Беркович.

Сейчас в регионе действует выплата региональных субсидий на оплату труда и жилищно-коммунальных услуг. Эту поддержку оказывают частным театрам, концертным залам и театральным студиям.

Другими мерами поддержки, разработанными в области, считается получение денежных средств под низкий процент и программа микрокредитования.

В завершении совещания стало известно, что при региональном министерстве культуры будет создана рабочая группа по вопросам оказания поддержки отрасли event-индустрии.

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