Госстройнадзор региона мониторит соблюдение противоэпидемиологических мер на стройплощадках

Региональная инспекция Госстройнадзора региона продолжает проверки строительных площадок на соблюдение противоэпидемиологических требований Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские строительные площадки продолжают проверять на соблюдение требований Указа губернатора. Проверку за деятельностью застройщиков проводит региональная инспекция Госстройнадзора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе выездов инспекция не только проверяет объекты на соблюдение противоэпидемиологических мер, но и проводит разъяснительные беседы с рабочими. И всё же одним из самых частых нарушений на стройплощадках считается отсутствие масочного режима и дезинфицирующих средств.

- При повторных проверках видим, что организации устраняют эти недочеты и соблюдают санитарно-гигиенические требования, - уточняет руководитель инспекции Госстройнадзора Нижегородской области Мария Пинегина.

Известно, что с начала пандемии сотрудниками Госстройнадзора в регионе проведено примерно две тысячи рейдов, составлено 120 административных протоколов и назначено штрафов на сумму свыше 800 тысяч рублей.

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