Незаконную деятельность ночного клуба пресекли в Нижнем Новгороде

Ночной клуб на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде нарушил указ о режиме повышенной готовности. На руководителя заведения был составлен протокол. Об этом сообщает министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На незаконную деятельность клуба пожаловались нижегородцы в Instagram губернатора Глеба Никитина. В связи с этим сотрудники Минпрома с привлечением сил ОМОН провели проверку.

- В сообщении говорилось о том, что каждую пятницу и субботу в клубе устраивают закрытые вечеринки, посетителей запускают с черного хода, - рассказал министр. - К сожалению, эта информация оказалась верной.

Неожиданная проверка грянула в ночной клуб примерно в час ночи. По указу губернатора организация дискотек и осуществление услуг общественного питания после 00:00 запрещена, но в заведении в это время находились гости, а также продавалась еда и напитки, в том числе спиртные.

За нарушение введенных карантинных мер на руководителя клуба был выписан административный протокол. Дальнейшее развитие дела теперь получит в суде.

При этом мониторинг за соблюдением мер противокоронавирусной безопасности происходит в Нижегородской области постоянно. Только за последнюю неделю в регионе было проверено свыше 160 магазинов, кафе и ресторанов.

- Большинство организаций наладили работу в полном соответствии с требованиями безопасности. Но, к сожалению, есть и те, кто к этим требованиям относится легкомысленно, - поделился Максим Черкасов.

С начала пандемии Минпром провел более 6 тысяч проверок торговых объектов и учреждений общепита, было выписано штрафов на общую сумму 368 тысяч рублей.

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