Ещё 484 нижегородца заразились коронавирусом

По последним данным на 6 декабря 2020 года, за прошедшие сутки в Нижегородском регионе выявили 484 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Суммарно в области на сегодняшний день 57 376 человек с подтверждённым диагнозом «COVID-19». Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Положительная статистика за минувшие 24 часа снизилась почти вдвое. Всего 244 нижегородца из тех, у кого ранее был зафиксирован вирус, смогли побороть болезнь. Общее число выздоровевших в регионе превысило 51,5 тысячи человек — всего их 51 544 на сегодня.

По информации от 4 декабря, в Нижегородской области развёрнуты 7647 коек для заражённых коронавирусом. Из них 3,1 тысячи обеспечены кислородом, а 845 — аппаратами ИВЛ. Кроме того, более 24% коечного фонда региона для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободно.

Напомним, результаты тестов на наличие коронавируса теперь доступны в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Система стимулирующий выплат медикам, занятых в борьбе с коронавирусом, изменится.

А кроме того, глава Нижегородского региона Глеб Никитин поддержал инициативу включить нижегородских добровольцев в первую волну бесплатной вакцинации от COVID-19.

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