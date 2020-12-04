Нижегородских волонтёров включат в первый этап вакцинации от коронавируса

Нижегородских волонтеров включат в первую волну бесплатной и добровольной вакцинации от коронавируса. Именно эту задачу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Насколько известно, в первую очередь, вакцина от новой коронавирусной инфекции предназначена для медицинских работников, педагогов и соцработников.

- Считаю правильным включить в этот перечень и волонтеров. В особенности это касается тех, кто работает с пожилыми гражданами, - подчеркнул глава региона.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что в регионе реализованы все нужные организационные моменты для проведения вакцинации. В частности, подготовлены девять медучреждений, которые станут центрами для проведения вакцинации. Также отработан вопрос обеспечения условий хранения и транспортирования вакцины против COVID-19 на территории региона.

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