Нижегородцы будут получать результаты COVID- тестов через интернет

Нижегородцам теперь не придется звонить или идти в поликлинику, чтобы узнать результаты тестов на коронавирусную инфекцию. С 4 декабря результаты анализов будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«Лаборатории уже несколько недель работают, укладываясь во временнои лимит 48 часов с момента доставки тестов, - пишет министр в Instagram. - Но много времени тратилось поликлиниками на доведение информации до пациентов. Сеи час уже есть возможность не ждать звонка из поликлиники, а самому посмотреть информацию по себе в личном кабинете».

При этом важно тщательно проверить, чтобы при взятии мазка паспортные данные были записаны без ошибок. В первое время данные по результатам исследований на госуслугах будут обновляться каждые 12 часов, позднее частоту планируется увеличить.

Если у вас нет учетной записи на госуслугах - не беда: в минздраве пообещали, что поликлиники «продолжат информировать тех, у кого будут проблемы с подключением».