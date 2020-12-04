Мелик-Гусейнов рассказал об изменении ковид-выплат нижегородским медикам

В Нижегородской области изменится система стимулирующих выплат медикам, занятых в борьбе с коронавирусом. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Наши медики уже начали получать первые выплаты по новои методике начисления, - рассказал региональный министр здравоохранения. – Начиная с 1 декабря, уже выплачено более 49 миллионов рублеи через Фонд социального страхования. Главный принцип здесь - выплаты по отработанным сменам.

В соответствии с новой системой, работодатель формирует ведомость, отправляет ее в ФСС, а фонд перечисляет эти социальные выплаты на личные счета медработников. В течение ноября проводилось информирование медицинских организаций.

- До 15 декабря должны быть проплачены ведомости за ноябрь. Мы следим за тем, чтоб в связке ЛПУ-ФСС не возникало сложностеи и сбоев в коммуникации, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. - Более 350 миллионов рублеи поступит в Нижегородскую область для обеспечения федеральными стимулирующими выплатами медицинских работников в рамках выполнения постановлений федерального правительства.