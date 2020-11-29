Нижегородцы продолжают участвовать в акциях ко Дню матери

Нижегородцы поздравляют своих мам с праздником. Фото: скрин со страницы Надежды Харитонычевой

Сегодня, 29 ноября, в последнее воскресенье ноября в России проводится День матери. Нижегородцы принимают участие в различных флешмобах и акциях, посвященных этому празднику.

Так, под единым хештегом #деньматери участники акции делятся в соцсетях фотографиями с мамами, публикуют совместные видео, а также пишут слова благодарности и любви.

Акции, в которых можно принять участие:

1) «Признание маме»

В этом конкурсе нужно выразить любовь и уважение мамам.

2) «Пять фактов о маме»

В этой акции поделиться интересными фактами и событиями из жизни мамы.

3) «Мама в деле»

Этот флешмоб позволяет рассказать историю о том, как мама легко решила какие-то важные для ребенка вопросы.

4) «Пою про маму»

Этот конкурс говорит за себя – исполнение песни о маме.

5) «Завтрак для мамы»

Акция позволяет любому желающему заснять процесс приготовления завтрака для своей мамы.

6) «О любимой маме»

В этом флешмобе участники делятся фото с мамами и пишут тёплые слова.

7) «Танец с мамой»

В этой акции, естественно, нужно поделиться видео совместного танца.

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