В Нижнем Новгороде проводятся акции ко Дню матери Фото: Архив "КП"

В Нижнем Новгороде проводятся акции к предстоящему Дню матери. К примеру, "Признание маме", "5 фактов о маме", "Мама в деле", "Танец с мамой" и несколько других. Их поддерживает Министерство социальной политики Нижегородской области.

Акции объединяет единый хештег #деньматери.

Нижегородские школьники уже активно участвуют в предложенных мероприятиях. К примеру, в конкурсе "5 фактов о маме" нужно рассказать и снять на видео интересные факты из жизни своей мамы или о её достижениях, в акции "Мама в деле" можно рассказать о каком-то событии, когда мама легко и просто решила важный и сложный для ребёнка вопрос. Название акции "Танец с мамой" говорит само за себя — его, конечно же, тоже можно снять на видео и выложить с хештегом #деньматери, как и все остальные видео. Аналогично и с конкурсом "Пою про маму".

Как сообщалось ранее, нижегородские ребята активно поддержали Всероссийский конкурс "Завтрак для мамы", в котором также надо было снять видео процесса приготовления завтрака для своей мамы и выложить в раздел "Клипы" ВКонтакте. Проведение этого флешмоба поддерживается Министерством образования, науки и молодёжной политики региона.

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