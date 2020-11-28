В Нижнем Новгороде проводятся акции ко Дню матери
Фото: Архив "КП"
В Нижнем Новгороде проводятся акции к предстоящему Дню матери. К примеру, "Признание маме", "5 фактов о маме", "Мама в деле", "Танец с мамой" и несколько других. Их поддерживает Министерство социальной политики Нижегородской области.
Акции объединяет единый хештег #деньматери.
Нижегородские школьники уже активно участвуют в предложенных мероприятиях. К примеру, в конкурсе "5 фактов о маме" нужно рассказать и снять на видео интересные факты из жизни своей мамы или о её достижениях, в акции "Мама в деле" можно рассказать о каком-то событии, когда мама легко и просто решила важный и сложный для ребёнка вопрос. Название акции "Танец с мамой" говорит само за себя — его, конечно же, тоже можно снять на видео и выложить с хештегом #деньматери, как и все остальные видео. Аналогично и с конкурсом "Пою про маму".
Как сообщалось ранее, нижегородские ребята активно поддержали Всероссийский конкурс "Завтрак для мамы", в котором также надо было снять видео процесса приготовления завтрака для своей мамы и выложить в раздел "Клипы" ВКонтакте. Проведение этого флешмоба поддерживается Министерством образования, науки и молодёжной политики региона.
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