Юные нижегородцы могут поучаствовать во Всероссийской акции «Завтрак для мамы» Фото: Олег КОЛЕСОВ

Юных нижегородцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Завтрак для мамы». Её запустила Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» для ребят со всей страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

Действует акция с 19 ноября по 29-ое и посвящена она наступающему Дню матери. Его традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября каждого года, которое в этом году выпало на 29-ое число.

Суть акции заключается в том, что любой желающий может снять видео процесса приготовления завтрака для своей мамы и опубликовать его на своей личной странице ВКонтакте в разделе "Клипы" под официальными хештегами #РДШ и #завтракдлямамы.

Итоги этого конкурса видеозаписей будут подведены 1 декабря. Победитель получит мультипекарь и годовую подписку на Музыку BOOM ВКонтакте. Нижегородские школьники уже активно участвуют во всероссийской акции.

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