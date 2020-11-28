Флешмоб "О любимой маме" проводят в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжает действовать большое количество акций, конкурсов и флешмобов, посвящённых предстоящему Дню матери. Один из таких — флешмоб "О любимой маме". Его организовал Союз женщин России.

В рамках флешмоба его участники публикуют фотографии из детства с любимой мамой и выражают ей благодарность. С другими конкурсами его также объединяет единый хештег #деньматери, по которому можно перейти в социальных сетях и посмотреть видео и фото других участников акций с разными условиями.

Напомним, праздник отмечается традиционно в последнее воскресенье ноября. В этом году праздничная дата выпала на 29 ноября.

Ранее мы сообщали о проведении других акций, проводимых министерством социальной политики региона и региональным министерством образования, науки и молодёжной политики. К примеру, "Завтрак для мамы", участники которого должны снять видео процесса приготовления завтрака для своей матери.

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