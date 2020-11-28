Площадь Горького в Нижнем Новгороде реконструируют к юбилею города

Площадь Горького в Нижнем Новгороде будут реконструировать к юбилею города, который отмечается в 2021 году. Нижегородцы сами выбрали эту территорию в ходе голосования. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своём Instagram-аккаунте.

Пользователь сети обратился к главе региона с вопросом о будущем площади в центре города — планируют ли власти заняться её благоустройством?

— Мы проведём полную реконструкцию площади, — ответил на это Глеб Никитин. — Очевидно, что территория нуждается в обновлении, и сами жители за неё проголосовали при выборе мест для первоочередного благоустройства.

А также напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что к юбилею города в следующем году преображаются и многие другие объекты и пространства Нижнего Новгорода. К примеру, реконструируется Чкаловская лестница, намечается строительство канатной дороги на территории нижегородского кремля, ремонтируется Русский музей фотографии и многое другое.

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