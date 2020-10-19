Русский музей фотографии закрывается на ремонт к юбилею Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

26 октября Русский музей фотографии закрывается на масштабную реконструкцию. Об этом сообщил сам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия предусмотрены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. В здании заменят коммуникации и обновят внутренние помещения, также отремонтируют фасад и кровлю. Работы должны завершить в июне 2021 года, – пояснил Глеб Никитин.

А также добавил, что учреждение станет одной из главных площадок проведения масштабных событий, посвящённый юбилею города. После ремонта в нём появится обновлённая и расширенная историческая экспозиция и откроется много новых зон. В том числе, интерактивных.

Стоит отметить, что Русский музей фотографии расположен в здании, которое представляет собой памятник истории и культуры. Оно построено в 19 веке. В нём работали всемирно известные фотографы Андрей Осипович Карелин и Максим Петрович Дмитриев.

В течение ремонта экспозиционная деятельность музея продолжится в библиотеке им. А. С. Макаренко в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и Центральной библиотеке Дзержинска.