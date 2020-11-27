Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде восстановлена на 70% Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аварийно-восстановительная работа на Чкаловской лестнице завершена на 70%. Оставшуюся её часть планируется довести до конца в декабре текущего года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Подрядчиком противоаварийных работ на Чкаловской лестнице выступает государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГП НО «ДиРОН»). Сейчас на объекте трудятся 50 человек.

У одной из главных визитных карточек Нижнего Новгорода уже демонтировали ступени, балки по кромке верхнего уровня площадки и косоуры лестницы. Рабочие установили 27 свай, которые погружены на глубину 20 метров. А сверху на них надет железобетонный каркас, что делает площадку сверхпрочной и надёжной.

Напомним, восстановительные работы были начаты по необходимости, так как лестница начала разрушаться.

– Работа осложняется тем, что выполняется на склоне – под большим углом наклона. Но мы используем очень мощную современную технику. Все работы ведутся под наблюдением представителей строительного контроля и авторского надзора, – пояснил директор компании-подрядчика Игорь Коробейников.

Отметим, что Чкаловская лестница включена в проект #Символы800 инфраструктурной программы «Город 800». В порядок она будет приведена к юбилею города.

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