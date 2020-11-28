421,5 млн рублей выделят на канатную дорогу в Нижегородском кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

421,5 миллиона рублей потратит Нижегородская область на создание канатной дороги на территории Нижегородского кремля. Соответствующий электронный аукцион можно обнаружить на официальном сайте государственных закупок.

Закупку инициировало ГБУ Нижегородской области «Управление по благоустройству кремля». На сайте размещены два электронных аукциона. Один из них — с максимальной ценой 160 364 980 рублей, которую предлагает Нижегородская область — содержит информацию о заказе поставки станционного оборудования и электрооборудования для фуникулёра. А второй — с максимальной стоимостью 261 150 000 рублей — на поставку комплекта оборудования рельсового пути и вагона. То есть общая сумма, которую выделит региональный бюджет из средств субсидий на установку фуникулёра на территории Нижегородского кремля, будет составлять 421 514 980 рублей.

Обе закупки были размещены день назад, 26 ноября. Приём заявок на участие продлится до 4 декабря, как указано в условиях аукциона. Сама поставка оборудования по обеим закупкам должна произойти не позднее 15 февраля следующего года.

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