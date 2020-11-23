Правила приёма в вузы изменятся для нижегородских абитуриентов с 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2021 года порядок поступления в вузы изменится для нижегородских абитуриентов. Новые правила утвердило министерство образования и науки РФ. Они обсуждались на пресс-конференции 19 ноября представителями нижегородских университетов и регионального Минобрнауки.

К самым основным серьёзным изменениям можно отнести следующие: вторая волна поступления упразднена, ФИО абитуриентов в списках поступающих теперь будут заменены номерами СНИЛС, а количество бюджетных мест в Нижегородском регионе возросло. Как обозначила консультант отдела науки высшего и среднего профобразования министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ирина Зверева, отмена второй волны зачисления исключит путаницу, которая складывалась в прежние годы на последних порах приёма абитуриентов. Это, как и многое другое, пойдёт на пользу самим поступающим.

– Убрать вторую волну – это было абсолютно правильное решение, – уверена проректор по учебной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ольга Петрова.

Напомним, что с 1 ноября этого года на сайте каждого университета размещены все изменения для поступающих. Они могут отличаться в деталях, поэтому обязательно следует узнать о подробностях поступления в желаемый вуз.

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